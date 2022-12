Avellino, si riparte. Mercato: un calciatore è già in uscita Dovrebbe restare nel girone C e sarà, quindi, avversario dei lupi nella seconda parte della stagione

Ultime ore di riposo per l'Avellino, che domani riprenderà la preparazione al "Partenio-Lombardi" dopo aver vissuto il Natale con il sorriso, garantito dalla vittoria contro il Pescara, che ha consentito ai lupi di chiudere bene il 2022 e che offre l'idea del quarto posto nella seconda parte della stagione regolare. Massimo Rastelli dovrebbe ritrovare tutte le pedine con l'influenza, che ha limitato il gruppo nelle ultime due settimane, finalmente alle spalle. Il solo Lorenzo Moretti, uscito per infortunio nel corso di Avellino-Pescara, è in dubbio e sarà valutato alla ripresa.

Micovschi verso il Monterosi Tuscia

Nel frattempo, appare al termine il percorso stagionale in Irpinia per Claudiu Micovschi: solo 9 presenze (7 in campionato, 2 in Coppa) per il rumeno, fermo per infortunio dal 27 novembre scorso e in panchina nell'ultimo match dell'anno solare. Dopo 18 mesi dal ritorno ad Avellino senza incidere, Micovschi sembra vicino al trasferimento al Monterosi Tuscia, che appare in vantaggio sul Taranto dell'ex Ezio Capuano, interessata al calciatore.