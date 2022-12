Avellino: ecco come si chiude il 2022 dei lupi Biancoverdi in campo: sabato 7 la ripresa del torneo con il derby contro la Gelbison ad Agropoli

Ultimi tre giorni di preparazione nel 2022 per l'Avellino, che si ritroverà alle 17 per un allenamento pomeridiano allo stadio "Partenio-Lombardi". I ragazzi di Massimo Rastelli svilupperanno due sedute nella giornata di domani: la prima a partire dalle 10.30, la seconda dalle 15.30. L'ultimo allenamento dell'anno solare è in programma venerdì alle 10.30.

Due giorni di riposo, poi la ripresa il 2 gennaio

Lo staff tecnico ha deciso di garantire alla squadra due giorni liberi, alla vigilia e a Capodanno. Negli ultimi tre giorni di sedute i tesserati biancoverdi lavoreranno con il "Partenio-Lombardi" a porte aperte. Stampa e i tifosi potranno accedere all'impianto sportivo di contrada Zoccolari dal varco della Tribuna Terminio. Dopo 48 ore di riposo, l'Avellino si ritroverà per mettere di nuovo nel mirino la Gelbison con il derby in programma sabato 7 gennaio con calcio d'inizio alle 14.30 al "Guariglia" di Agropoli.