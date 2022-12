Petermann: "Avellino come Foggia pretende tanto, a gennaio..." Le parole del centrocampista dei satanelli nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Il Foggia e l'Avellino hanno cambiato marcia dopo un avvio difficile e puntano a un girone di ritorno da protagonisti nel girone C di Serie C. "Sicuramente l'Avellino, un po' come noi, ha deluso le aspettative inizialmente. È una città, una piazza molto ambiziosa, che pretende tanto. - ha affermato il centrocampista del Foggia, Davide Petermann, nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel (canale 16) - Non so internamente come stanno le cose. Hanno comunque anche loro un'ottima rosa che sicuramente nel mercato di gennaio, avendo una società molto potente, molto ambiziosa, miglioreranno, credo, in tutti i reparti".

"Le pressioni sono tante, ma abbiamo le carte giuste per il 2023"

"Per quanto riguarda noi, secondo me, ad oggi i miei compagni sono i migliori in assoluto. - ha aggiunto Petermann - Non posso dire che preferirei un giocatore piuttosto che un altro. Sono comunque soddisfatto della crescita che abbiamo avuto perché in un posto come Foggia fare una partenza come quello che abbiamo fatto non è per niente facile poi rialzarsi. Le pressioni sono tante, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra con attributi, che in un momento molto delicato ne sono usciti alla grande. Abbiamo tutte le carte in regola per fare molto bene nel girone di ritorno con la rosa attuale".