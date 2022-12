Addio a Pelé, Juary: "Grazie per tutto quello che mi hai insegnato" Il Santos, la gara d'addio di O Rei vissuta in campo e tanti ricordi presentati dall'ex Avellino

Il calcio piange Edson Arantes do Nascimento, Pelé, scomparso all'età di 82 anni e Juary Jorge dos Santos Filho ha ricordato il forte legame con O Rei. L'ex attaccante dell'Avellino nelle stagioni di Serie A 1980/1981 e 1981/1982 era in campo nella gara d'addio al calcio del tre volte campione del mondo. Inoltre, Juary è cresciuto nel Santos e ha giocato con il club paulista nelle prime annate sportive della sua carriera da calciatore, dal 1976 al 1979, iniziata subito dopo la fine del percorso di Pelé, stella assoluta dell'Alvinegro Praiano dal 1957 al 1974, prima dell'avventura negli Stati Uniti con i N.Y. Cosmos.

"Dio ha accolto una delle persone più importanti nella mia carriera. - ha affermato Juary pubblicando una foto in cui è presente Pelé - Grazie per tutto quello che mi hai insegnato dentro e fuori dal campo. Per quello che ho fatto da calciatore devo ringraziare prima Dio, poi te. Grazie davvero. Che Dio abbia pietà della tua anima. Te ne sei andato per la vita eterna, ci guardiamo indietro e dobbiamo solo ringraziare Dio per averci dato l'opportunità di vivere con te, ringrazio prima Dio e poi te per essere diventato il giocatore vincente che ero. Mi hai insegnato tutto fuori e dentro il campo e l'amore gigantesco per questo club, chiamato Santos Futebol Clube. Grazie di tutto".

Foto: profilo Facebook Juary Jorge