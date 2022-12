Avellino: si chiude il 2022, pronte le prime uscite dalla rosa biancoverde Ultimo allenamento al "Partenio-Lombardi" per i biancoverde, poi la ripartenza il 2 gennaio

Si chiude il 2022 dell'Avellino: ultimo allenamento in mattinata e poi ecco il nuovo rompete le righe per due giorni di riposo con cui calerà il sipario sull'anno solare e si aprirà il 2023, che dovrà essere di continuità nell'obiettivo playoff per la squadra irpina. È questa la prospettiva in casa biancoverde con la sessione invernale di calciomercato attiva dal 2 gennaio, proprio il giorno in cui l'Avellino si ritroverà al "Partenio-Lombardi" per accelerare verso la prima sfida del nuovo anno, la gara in programma sabato 7 gennaio (ore 14.30) al "Guariglia" di Agropoli, il derby campano con la Gelbison.

Prima le uscite: due operazioni vicine alla chiusura

Come presentato nella giornata di ieri, Giuseppe Guadagni saluterà l'Avellino ed è sempre più vicino al trasferimento alla Recanatese: l'attaccante proseguirà la stagione nel girone B di Serie C. Pronto alla partenza c'è anche Claudiu Micovschi: nonostante il pressing del Monterosi, il Taranto è in pole e in netto vantaggio per il rumeno, che ritroverà Ezio Capuano come nella prima avventura in Irpinia. C'è, inoltre, il possibile ritorno di Daniele Franco alla Turris. Il girone d'andata non ha visto protagonista il centrocampista partenopeo, che potrebbe essere il primo rinforzo dei corallini per Gaetano Fontana, nuovo tecnico della squadra di Torre del Greco.