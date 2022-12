Avellino tra rinnovi e un ritorno a sorpresa: le ultime Finale di 2022 con prolungamenti contrattuali e la prima trattativa destinata alla chiusura

È stata un'antivigilia di Capodanno ricca di novità e che si chiude con una sorpresa in casa Avellino. La società irpina ha ufficializzato i rinnovi con Pasquale Pane, Agostino Rizzo e Antonio Matera e si profila il ritorno di Sonny D'Angelo. Il centrocampista appare pronto al rientro in Irpinia dopo aver salutato la società biancoverde per accettare l'offerta della Reggiana, ma con il club granata non è stato protagonista come nell'avventura all'ombra del Partenio.

Sonny D'Angelo a caccia del rilancio

Prima la seconda parte della stagione 2021/2022 chiusa con il secondo posto nel girone B e con l'eliminazione nei quarti di finale playoff dopo appena 180 minuti, poi un girone d'andata da 15 presenze, ma sole 4 da titolare con un gol realizzato in Coppa Italia nel preliminare giocato il 31 luglio scorso. D'Angelo va a caccia della continuità dopo l'esperienza a Reggio Emilia, ormai ai titoli di coda, ed è destinato al ritorno ad Avellino, città salutata con la voglia di stupire anche altrove e dove il siciliano proverà a replicare i numeri della prima avventura.