Avellino, riecco D'Angelo. Rastelli ritrova la squadra verso la Gelbison Il centrocampista palermitano ha lavorato con il preparatore Pietro La Porta

È iniziata la seconda avventura di Sonny D'Angelo ad Avellino, esattamente un anno dopo un addio non privo di polemiche. Il centrocampista palermitano ha partecipato all'allenamento a porte aperte di oggi pomeriggio che ha segnato la ripresa dei lupi dopo la pausa di Capodanno. Per lui lavoro a bordo campo con il preparatore Pietro La Porta.

Gli irpini, alla ripresa del campionato, scenderanno in campo sabato 7 gennaio ad Agropoli contro la Gelbison. D'Angelo torna in Irpinia dopo un'esperienza non certo positiva a Reggio Emilia. Per lui ora visite mediche e poi la firma sul contratto. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.

La prima esperienza di Sonny in Irpinia

D'Angelo aveva segnato 10 gol nella prima esperienza ad Avellino nel 2020-21. Lo scorso gennaio l'addio dopo i primi 6 mesi in biancoverde con 2 gol. Ora questa nuova sfida agli ordini di Rastelli con rinnovato entusiasmo.

Intanto il ds Enzo De Vito si muove sul mercato. L'obiettivo per l'attacco si chiama Mamadou Tounkara, ex Lazio, Salernitana e Viterbese, quest'anno sta trovando poco spazio in B al Cittadella.

Le manovre di mercato

Il nome di Antenucci resta più una suggestione che un reale target mentre sul fronte uscite già in settimana potrebbero concretizzarsi quelle di Micovschi, diviso tra Taranto e Monterosi, Scognamiglio e Jacopo Murano che piace al Potenza ma i lucani non si possono permettere l'ingaggio che l'attaccante percepisce in irpinia.

Intanto Vincenzo Plescia, ancora di proprietà dell'Avellino, lascia la Carrarese e va in prestito al Piacenza.