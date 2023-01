Avellino: un arrivo, ma anche due uscite. Focus per l'attacco Prime ore di calciomercato e subito novità in due reparti della rosa biancoverde

Sonny D'Angelo al "Partenio-Lombardi" per il nuovo ingresso nella rosa e subito attivo sul terreno di gioco, non in gruppo, ma con differenziato a bordocampo. Parte atletica con il responsabile performance dell'Avellino, Pietro La Porta, ma nel primo giorno utile, quello dell'apertura della sessione invernale di calciomercato, riecco il siciliano in Irpinia: riprova della volontà di ripartire subito per il centrocampista, che aveva salutato il club biancoverde a gennaio 2022 e lo ritrova a gennaio 2023. Mancano i comunicati ufficiali dell'Avellino e della Reggiana, ma intanto D'Angelo è già al lavoro verso la sfida con la Gelbison: al "Guariglia" di Agropoli, sabato (ore 14.30) sarà primo match nel nuovo anno per i lupi.

Guadagni alla Recanatese, Franco in prestito alla Turris

Non è stato solo il giorno del ritorno di D'Angelo, ma anche dell'arrivederci di Giuseppe Guadagni. L'attaccante ha raggiunto Recanati, dove proverà a rilanciarsi dopo una prima parte di stagione all'ombra del Partenio senza sussulti (mai impiegato dall'arrivo di Massimo Rastelli). Non solo Guadagni, che si trasferisce alla Recanatese: Daniele Franco saluta Avellino in avvio del 2023. Il centrocampista partenopeo torna a Torre del Greco con la formula del prestito e sottolinea l'obiettivo della ripartenza sulle stories del profilo ufficiale Instagram. "Tempo al tempo, anche se sembra che di tempo non ce n'è. - ha affermato Franco sui social - Ma sento il bisogno di tornare a essere protagonista. Ciao lupi, a presto": un messaggio alla tifoseria e alla piazza irpina, legato a un "I'm back" in biancorosso con il video di un suo gol con la maglia della Turris. È stata, quindi, una giornata di ritorni in entrata e in uscita in chiave Avellino.

Pista Tounkara, idea Marconi. In uscita Murano e Ceccarelli

La dirigenza biancoverde guarda alla soluzione utile per l'attacco. C'è il profilo di Mamadou Tounkara in pole: la punta del Cittadella sembra avere le caratteristiche immaginate da Rastelli per il reparto avanzato e in Serie C è stato protagonista nel recente passato con la Viterbese prima del balzo in Cadetteria. Si guarda, inoltre, a Michele Marconi, altro attaccante che in terza serie è stato decisivo con il Pisa e con i toscani ha fatto bene anche in B prima di una fase complicata proseguita ad Alessandria: Marconi è ora al Sudtirol. In uscita ci sono Jacopo Murano, seguito da diversi club, ma l'ingaggio appare al momento un limite per aprire con forza una trattativa, e Tommaso Ceccarelli.

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Recanatese