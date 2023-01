Avellino - Sonny D'Angelo: ecco i dettagli del nuovo contratto Mercato: è ufficiale anche il prestito di Guadagni alla Recanatese

Ieri il primo allenamento al "Partenio-Lombardi" con il nulla osta ricevuto dalla Reggiana, questa mattina l'annuncio del nuovo accordo tra Sonny D'Angelo e l'Avellino. Il centrocampista torna in Irpinia a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2025.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Reggiana, le prestazioni sportive del calciatore Sonny D’Angelo. Nato a Palermo il 5 ottobre 1995, per il centrocampista siciliano si tratta di un ritorno in biancoverde avendo indossato la maglia dell’Avellino per un anno e mezzo, nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, collezionando 56 presenze condite da 13 gol e 4 assist. Il club è lieto di riabbracciare D’Angelo in Irpinia dopo la cavalcata di due anni fa conclusasi in semifinale playoff. Sonny ha firmato un accordo con il club fino al 30 giugno 2025. Bentornato ad Avellino".

Guadagni alla Recanatese: è ufficiale

Come già chiaro da ore, Giuseppe Guadagni si trasferisce a Recanati. "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il calciatore Giuseppe Guadagni alla Unione Sportiva Recanatese. Il club augura all’attaccante un buon prosieguo di stagione".