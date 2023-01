L'arbitro di Gelbison-Avellino: nei precedenti un ricordo per D'Angelo La designazione per il derby campano, in programma sabato (ore 14.30) al "Guariglia" di Agropoli

Gelbison-Avellino, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C (girone C), sarà diretta da Daniele Virgilio della sezione di Trapani con assistenti, Veronica Martinelli della sezione di Seregno e Franco Iacovacci della sezione di Latina, con Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo quarto ufficiale.

Due match con il siciliano, due vittorie e un gol per D'Angelo

Virgilio ha diretto 10 gare in stagione (2 del girone A, 4 del girone B, 2 del girone C e 2 della Primavera 1). Sono due i precedenti con l'Avellino, vincente con il fischietto siciliano: il 2-1 sull'Albalonga in Serie D (23 settembre 2018) e il 4-0 sul Monopoli in Serie C (16 dicembre 2020). Nella foto, ecco il rigore del 2-0 realizzato da Sonny D'Angelo, che andò a segno per la quarta volta in biancoverde, la prima al "Partenio-Lombardi". La seconda avventura del centrocampista con la maglia dell'Avellino potrebbe iniziare proprio con Virgilio arbitro al "Guariglia" di Agropoli.