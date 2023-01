Mercato US Avellino: le ultime per mediana e attacco Sold-out il settore ospiti del "Guariglia" di Agropoli con 800 tifosi biancoverdi

Prevendita aperta lunedì con termine ultimo fissato per venerdì alle 19, ma è già finita in virtù del sold-out. Polverizzati gli 800 biglietti a disposizione dei tifosi dell'Avellino per la sfida con la Gelbison, in programma sabato (ore 14.30) al "Guariglia" di Agropoli. I 6 risultati utili consecutivi hanno rilanciato con forza l'ambiente irpino per il 2023. Seduta pomeridiana per i lupi dopo i due allenamenti sviluppati nella giornata di ieri: uno contro uno, palestra, tattica e partitella finale.

Ceccarelli verso il Picerno. Spunta Cittadino per la mediana

La sessione invernale di calciomercato si è aperta con il ritorno di Sonny D'Angelo a titolo definitivo dalla Reggiana e con i prestiti di Daniele Franco alla Turris e di Giuseppe Guadagni alla Recanatese. Focus per l'attacco da parte della dirigenza biancoverde con Michele Marconi del Sudtirol e Mamadou Tounkara del Cittadella nel mirino del direttore sportivo, Enzo De Vito.

In uscita c'è Tommaso Ceccarelli, che appare destinato al Picerno, come appare ormai chiaro il futuro di Claudiu Micovschi, che proseguirà la stagione al Taranto. Andrea Sbraga potrebbe risultare pedina chiave per arrivare al centrocampista del Trento, Andrea Cittadino.

Gelbison-Avellino: il percorso per i tifosi biancoverdi

"E841 uscita A2/E45, uscita autostrada E45 - Eboli, SP30 fino al bivio di Santa Cecilia di Eboli, SS18 - uscita Agropoli Sud, Via Pertini, ss 18 Via Madonna del Carmine, innesto rotonda Via Dante Alighieri, Via Antonio Scarpa, Via Salvo D’Acquisto, innesto rotonda SS 267 direzione Ospedale fino al svincolo riservato alla tifoseria ospite antistante l’Ospedale di Agropoli (Ingresso 2)"