Primicile: "Franco play, ma anche mezzala. Su Maniero e Giannone..." Il direttore sportivo della Turris ha parlato del ritorno del centrocampista, ma anche dei portieri

Il direttore sportivo della Turris, Rosario Primicile, è intervenuto nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del mercoledì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). Il dirigente dei corallini si è espresso così sul ritorno di Daniele Franco, in prestito dall'Avellino: "È un ragazzo che conosco benissimo e che ho lanciato nel calcio professionistico. - ha affermato Primicile - L'abbiamo preso per fare il play, ma anche la mezzala. Ha qualità e intelligenza di altissimo livello e può fare entrambi i ruoli".

Il direttore sportivo della Turris: "Nessuna volontà di stravolgere la rosa"

"Maniero e Giannone via? L'ambizione della Turris non è quella di cambiare squadra, ma di puntellare e cercare di migliorarsi avendo già un ottimo organico. Confermo la trattativa per Miceli e si può definire lo scambio Maldonado-Ardizzone, ma non in questi giorni anche perché si gioca. Ora solo testa alla Juve Stabia".

Il ds: "Abbiamo già il portiere titolare"

"Forte o Marcone? Abbiamo un portiere importante. Si chiama Pietro Perina. L'obiettivo? Ora pensiamo alla salvezza, poi alla fine del campionato vedremo quanti punti abbiamo fatto e chi ci sarà alle nostre spalle. Vedremo se la nostra posizione ci consentirà di giocare i playoff",