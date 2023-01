Avellino, Gladestony-Scognamiglio: il ds Amodio svela un retroscena Il direttore sportivo del Giugliano è stato ospite di "Focus Serie C" su OttoChannel

Il direttore sportivo del Giugliano, Antonio Amodio, è stato ospite in studio nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del mercoledì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). Il ds dei tigrotti ha chiarito l'obiettivo del club, ovvero quello di trattenere tutti i protagonisti della buonissima prima parte della stagione sviluppata dalla squadra guidata in panchina da Raffaele Di Napoli.

Il dirigente: "Mai chiamato dall'Avellino. Il difensore ci interessa"

"Possibile scambio Gladestony-Scognamiglio con l'Avellino? Non è assolutamente vero. - ha spiegato Amodio - Non mi ha mai chiamato l'Avellino. Gladestony è incedibile per noi. Dobbiamo cercare di rinforzare la rosa e non togliere i giocatori importanti come Gladestony. Tramite il procuratore del calciatore ho saputo dell'interesse dell'Avellino, ma Enzo De Vito non mi ha mai chiamato. Sapevo dell'interessamento, che piaceva. Scognamiglio? Ci interessa".