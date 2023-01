Avellino: Ceccarelli al Picerno, ecco la formula dell'accordo Prosegue il percorso in uscita di diverse pedine che erano nella rosa biancoverde

Tommaso Ceccarelli si trasferisce al Picerno. È ufficiale il prestito al club lucano da parte dell'Avellino, che ha annunciato l'arrivederci dell'attaccante, acquistato dalla società biancoverde nella scorsa estate dalla Juve Stabia nell'operazione che portava Daniele Mignanelli a Castellammare.

Ceccarelli ha giocato 9 gare con la maglia dell'Avellino: 8 presenze in campionato e una in Coppa Italia di Serie C con rigore decisivo, trasformato contro la Turris il 2 novembre scorso.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il calciatore Tommaso Ceccarelli all’ AZ Picerno. - si legge nella nota del sodalizio irpino - Il club augura al centrocampista un buon prosieguo di stagione".