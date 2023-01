Avellino, De Vito: "Il mio futuro? Mi auguro che..." Il direttore sportivo biancoverde ha partecipato a un evento benefico con Pasquale Pane

Il direttore sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito, in compagnia del portiere della squadra irpina, Pasquale Pane, ha raggiunto la frazione San Felice di Capriglia Irpina per partecipare a un evento benefico, organizzato dall’associazione di volontariato "San Nicola di Bari" per l'Epifania. "È una cosa bellissima vedere qui gli amici. Vi ringrazio per l'invito, ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco, il delegato allo sport, che al di là del ruolo che riveste è un caro amico. - ha spiegato il ds dei lupi - Mi sembrava il minimo portare Pasquale (Pane, ndr) come capitano e come rappresentante di quella che è la vostra squadra del cuore".

"L'obiettivo? La continuità del lavoro"

Alla domanda di un bambino sul futuro del ds con il contratto in scadenza a giugno 2023: "Siamo con l'Avellino e il mio cuore è più verde del verde che ci circonda. - ha aggiunto De Vito - Mi auguro che ci possa essere sempre una continuità di lavoro. Lavoriamo per portare la squadra nella zona che le compete. Speriamo: non è semplice perché i processi sono lenti. È come la scuola con la prima, la seconda, la terza elementare e così via. Si lavora sicuramente con abnegazione, voglia e con la consapevolezza che è un onore, un prestigio essere il direttore sportivo dell'Avellino".