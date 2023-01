Avellino, Rastelli: "Contento per D'Angelo, il futuro non ci crea ansia" Il tecnico biancoverde:" Vialli grande calciatore e grande uomo"

Scocca l’ora del ritorno in campo per l'Avellino. I biancoverdi, dopo la breve sosta per le festività, si apprestano ad affrontare la Gelbison: la gara, valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C, è in programma domani, al “Guariglia”, con fischio d’inizio alle 14:30. Per Pane e compagni, dopo la vittoria contro il Pescara, l’imperativo è allungare il filotto di 6 risultati utili consecutivi. A fare il punto della situazione tra calciomercato e campionato è l’allenatore degli irpini, Massimo Rastelli: “Il primo pensiero va a Gianluca Vialli, oggi abbiamo perso un grande calciatore e un grande uomo, dentro e fuori dal campo. Ancora una volta siamo qui a parlare di campioni che purtroppo ci lasciano prematuramente”.

La sfida con la Gelbison

“Riguardo la gara di domani, affronteremo la Gelbison e si tratta di un match importante. È la prima del 2023 e arriva dopo una piccola sosta che ha permesso a tutti di ricaricare le batterie. Loro sono una squadra solida con una precisa identità, concedono poco e si rendono pericolosi con i giocatori di qualità. In più, giocano sugli errori in fase di possesso dell’avversario quindi dovremo essere noi bravi a non concedere molto. Questa piccola sosta ci ha permesso di rientrare con una buona condizione, sia fisica, sia mentale. Abbiamo subito riattaccato la spina eseguendo gli allenamenti nel miglior modo possibile. Noi affrontiamo tutti con rispetto e umiltà e questo deve essere un punto fermo per noi”.

Le scelte di formazione

“I ragazzi mi hanno messo in grandissima difficoltà. Il gruppo è cresciuto tanto, non solo come squadra, ma soprattutto a livello individuale. Avendo recuperato gli influenzati e gli acciaccati, ho potuto vedere tutti all’opera e le scelte non sono state per nulla semplici. Il mercato? Contento dell’arrivo di Sonny D’Angelo. Ha le caratteristiche che a noi servono. Inoltre, lui è già stato qui, conosce l’ambiente si è subito inserito bene in gruppo. Il futuro? Non abbiamo ansia data la crescita della squadra. Abbiamo raggiunto un certo equilibrio e ora andiamo a puntellare caratteristiche di alcuni reparti che ci permettono di alzare il livello”.