Addio a Vialli: contro l'Avellino il suo primo gol in Serie A 16 dicembre 1984: Sampdoria-Avellino, assist di Mancini, gol di Vialli per l'1-0 sui biancoverdi

Era il 16 dicembre 1984, giorno del dodicesimo turno del campionato di Serie A 1984/85. Al "Ferraris" di Genova, la Sampdoria ospitava l'Avellino e al 49', al posto di Evaristo Beccalossi, Eugenio Bersellini inserì un giovane Gianluca Vialli, al primo anno in A dopo le tre stagioni di Serie B vissute con la squadra della sua città, la Cremonese.

In quel Samp-Avellino arrivò il primo gol in massima serie: Roberto Mancini al cross per lanciare Vialli, battuto Mario Paradisi al minuto 73. Si stava aprendo, di fatto, il ciclo della Sampdoria vincente, del presidente Paolo Mantovani, con con la coppia Vialli-Mancini dominante per i successi in Italia e in Europa (Scudetto, Coppe Italia, Supercoppa Italiana e Coppa delle Coppe) con una Coppa dei Campioni sfiorata a Wembley nel 1992.

L'US Avellino: "Vero esempio di educazione umana e sportiva"

"L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore della famiglia Vialli per la scomparsa di Gianluca, vero esempio di educazione umana e sportiva che per anni ha allietato gli amanti del calcio con le sue giocate in campo": così il club biancoverde ha espresso il cordoglio per la morte di Vialli.