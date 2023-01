Gelbison-Avellino, i convocati: Rastelli si affida subito a D'Angelo Il tecnico ha trovato l'ex Reggiana molto motivato

In vista del match tra Gelbison ed Avellino, previsto per la ventunesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 15 Aya, 27 Ricciardi, 31 Illanes, 32 Zanandrea, 34 Auriletto, 42 Moretti;

Centrocampisti: 8 Garetto, 20 Casarini, 21 Matera, 23 Dall’Oglio, 28 Maisto, 72 D’Angelo, 99 Micovschi;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 11 Murano, 14 Di Gaudio, 29 Trotta.