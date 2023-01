Alle 14.30 Gelbison-Avellino, ecco le probabili formazioni Rastelli potrebbe affidarsi subito a D'Angelo

Torna il campionato di Serie C. Per la ventunesima giornata al “Guariglia” di Agropoli si affrontano Gelbison e Avellino. Lupi per riprendere il filo del discorso interrotto con il Pescara lo scorso 23 dicembre e continuare a scalare la classifica, cilentani per tirarsi fuori da una classifica che inizia a farsi pericolosa, a ridosso della zona playout. Ecco le probabili formazioni:

Gelbison (3-5-2): D’Agostino, Cargnelutti, Gilli, Loreto, Nunziante, Papa, Uliano, Fornito, Onda, Faella, De Sena. Allenatore De Sanzo.

Avellino (4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Aya, Tito; D'Angelo, Casarini, Maisto; Russo, Gambale, Trotta. Allenatore Rastelli