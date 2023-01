Botta e risposta in due minuti: Gelbison-Avellino è 1-1 Vantaggio cilentano con De Sena, pareggio irpino di Aya

Ritorna la serie C con il derby del “Guariglia” Gelbison-Avellino. Rastelli sorprende tutti inserendo Di Gaudio in attacco con Trotta e Kanoutè, D’Angelo subito in campo dal primo minuto. Dall’Oglio ko nella rifinitura.

Le due squadre indossano una fascia da capitano fornita dalla fondazione “Fioravante Polito” in collaborazione con il Museo e Biblioteca del calcio “Andrea Fortunato”. La Fondazione, nata nel 2006, ha lo scopo di sensibilizzare l’importanza dei controlli medici ed ematici continuati per gli atleti che praticano sport a livello agonistico e non agonistico.

Primo tempo

Al 5’ Avellino vicino al vantaggio ma D’Agostino in tuffo dice no al tiro di Matera. Al 16’ passano i cilentani: pasticcio difensivo dei lupi, in particolare “buco” di Moretti di cui ne approfitta De Sena che non sbaglia davanti a Pane. Passano solo due minuti e gli irpini pareggiano con Aya che di testa insacca su sponda di Trotta. A questo punto la partita perde mordente, ritmo meno intenso e squadre più guardinghe.

Alla mezz’ora la Curva Sud biancoverde espone uno striscione per Roberto Bembo, il 21enne accoltellato a Mercogliano a Capodanno che sta lottando tra la vita e la morte in ospedale. Squadre all’intervallo con emozioni condensate in quei due minuti a ridosso del quarto d’ora. Meglio la Gelbison nella seconda parte di frazione.

Secondo tempo

In avvio di ripresa la tifoseria irpina riserva un omaggio anche al guerriero Luca Vialli. Primi minuti del secondo tempo avari di spunti con spazi intasati. Rastelli cambia 2/3 dell’attacco, inserendo Gambale e Russo ma l’Avellino ci prova solo da fuori con Matera. De Sanzo risponde con le sue forze fresche: Sane, Francofonte e Fornito ma è De Sena a far correre un brivido ai lupi: tutto solo davanti a Pane cicca clamorosamente. All’85’ Fornito impegna Pane chiamato a un buon riflesso.

Nel finale Rastelli mette dentro anche Auriletto per Aya ma non succede null’altro fino al triplice fischio. Finisce 1-1: botta e risposta, tutto in due minuti e Avellino e Gelbison iniziano il 2023 con un pareggio che soddisfa senz’altro di più i rossoblu.