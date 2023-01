Avellino nel segno del 7: il quarto posto passerà per la qualità e il mercato D'Angelo subito buttato nella mischia: riprova di quanto il tecnico abbia voglia di novità

Con il settimo risultato utile consecutivo, ma anche con diversi dubbi dopo 21 gare con 7 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte: l'Avellino è rientrato da Agropoli con il punto, l'1-1 nel derby campano con la Gelbison. È un pari di continuità per aspetti meramente numerici da tenersi stretto dopo un secondo tempo in cui ben poco la squadra di Massimo Rastelli ha fatto per ottenere la vittoria in un match riequilibrato subito con Ramzi Aya dopo il vantaggio dei rossoblu firmato da Carmine De Sena.

Continuità, ma con poca produzione offensiva

Per sostanza l'Avellino è in crescita evidente: la squadra che subiva e perdeva fuori casa con semplicità inaudita ha lasciato spazio a un gruppo che con Rastelli ha trovato quantità per vivere in modo diverso la stagione, ma l'apertura del nuovo anno lascia trasparire ulteriormente la necessità di crescere per qualità e questo dettaglio passa oggettivamente per i movimenti in entrata che possono garantiti dal mercato. Sonny D'Angelo è stato subito lanciato nella mischia dal primo minuto: riprova di quanto il tecnico abbia voglia di rigenerare anche per caratteristiche il suo sistema tattico che oggi offre gestione difensiva, ma pochi spunti al reparto avanzato.

Domenica (ore 17.30) la sfida col Monopoli

Dal primo minuto Rastelli ha riproposto Mamadou Kanoute "falso nueve" con Marcello Trotta e il rientrante Antonio Di Gaudio esterni d'attacco inserendo in corso d'opera Diego Gambale da prima punta e Raffaele Russo: ben poco il trio ha proposto per impensierire la difesa della Gelbison in una gara scivolata via con un pari che dovrà essere legato alla continuità da tre punti in casa per renderlo davvero prezioso nel cammino. Domenica (ore 17.30) l'Avellino ospiterà il Monopoli, reduce dal ko tra le mura amiche contro il Crotone (1-2). La piazza biancoverde attende l'accelerazione sul mercato.