Avellino: incognita Dall'Oglio. Mercato, spunta un attaccante Il centrocampista ha saltato il derby con la Gelbison. Attese novità in entrata

Ultime ore di riposo, poi sarà ripresa per l'Avellino, che è rientrata da Agropoli con un punto in più, il settimo risultato utile consecutivo, ma anche con i rimpianti di una prestazione che ha visto i lupi senza reali spunti offensivi, in particolar modo nella ripresa. Si è aperta la seconda settimana della sessione invernale di calciomercato. La prima ha determinato il rientro di Sonny D'Angelo in Irpinia e le uscite di Giuseppe Guadagni, subito a segno con la maglia della Recanatese, e di Tommaso Ceccarelli (esordio per l'attaccante nel successo del Picerno a Foggia).

Al Taranto interessa Micovschi, sguardo su Guida

Massimo Rastelli attende nuove pedine per una rosa che ha bisogno di qualità se davvero l'obiettivo dei lupi è continuare la risalita, almeno fino al quarto posto, distante cinque punti e occupato con merito dalla Juve Stabia, reduce dal pari contro la Turris al "Liguori". Spunta il profilo di Michele Guida, attaccante del Taranto, autore di 4 reti e un assist nelle 21 gare giocate in maglia rossoblu (sempre in campo in tutti i match del Taranto in stagione) e che si sta confermando in Serie C dopo l'ottima stagione in D al Vastogirardi (20 gol e 7 assist in 36 gare tra campionato, playout e coppa). Nel club molisano gioca in prestito Marius Andrei Mocanu. Al Taranto interessa Claudiu Micovschi e può nascere una trattativa da doppio effetto tra le parti. Sempre per l'attacco si confermano forti i nomi di Michele Marconi del Sudtirol e di Mamadou Tounkara del Cittadella. I veneti punteranno su Tommy Maistrello del Renate per firmare la salvezza in Cadetteria. In uscita dalla rosa irpina ci sono Marco Garetto (prestito alla Gelbison) e Gennaro Scognamiglio, diretto al Giugliano.

Il centrocampista ha saltato il derby con la Gelbison

I biancoverdi torneranno al "Partenio-Lombardi" per mettere il Monopoli nel mirino (domenica alle 17.30 la prima sfida in campionato) con l'incognita legata alle condizioni fisiche di Jacopo Dall'Oglio. Il centrocampista ha saltato il derby con la Gelbison a causa di un forte trauma alla caviglia rimediato nella rifinitura. Dall'Oglio sarà rivalutato alla ripresa.