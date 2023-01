Avellino, primo contratto da professionista per Francesco Maisto Il centrocampista si è legato al club fino al 2026

L’U.S. Avellino 1912 comunica che il calciatore Francesco Maisto ha firmato il suo primo contratto da professionista siglando un accordo che lo legherà al club fino al 30 Giugno 2026.

“Il primo contratto da professionista di Maisto avvalora il lavoro che, da quasi quattro anni, si sta facendo con il settore giovanile. Siamo contenti per Francesco consapevoli del fatto che per lui e per noi si tratta soltanto di un punto di partenza. Da oggi si ha la prova tangibile che chi avvia un percorso nel settore giovanile dell’Avellino ha l’opportunità di diventare calciatore professionista”.