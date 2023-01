Avellino e le polveri bagnate: cercasi urgentemente attaccante De Vito deve accelerare sul mercato: Guida, Tounkara e Marconi gli obiettivi

Il pareggio di Agropoli con la Gelbison torna a mettere in luce la carenza più grande di questo Avellino 2022-23: la mancanza di un attaccante prolifico, una punta centrale che faccia fare il salto di qualità alla squadra.

E su questo che il direttore sportivo Enzo De Vito deve intervenire e farlo anche con una certa urgenza per non perdere altro tempo. Per ora il mercato ha portato in dote solo il ritorno di Sonny D'Angelo, Guadagni e Ceccarelli si sono accasati altrove, ma ora serve accelerare.

Il Cittadella ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Tommy Maistrello dal Renate. E questo potrebbe essere un indizio per avvicinare Mamadou Tounkara all'Avellino. Il club biancoverde, non è un mistero, ha messo nel mirino l'attaccante ex Lazio, Viterbese e Salernitana.

In queste ore spunta anche il profilo di Michele Guida, attaccante del Taranto, 4 gol e un assist nelle 21 gare giocate finora in maglia rossoblu e che si sta confermando in Serie C dopo l'ottima stagione in D al Vastogirardi. Al Taranto interessa Micovschi che potrebbe a questo punto fungere da pedina di scambio nella trattativa.

Sul fronte uscite a breve la Gelbison potrebbe ufficializzare Garetto e intanto Francesco Maisto ha firmato il suo primo contratto da professionista, siglando un accordo che lo legherà al club fino al 30 Giugno 2026. Per Giovanni D'Agostino "si tratta di un punto di partenza. Il primo contratto da professionista di Maisto avvalora il lavoro che si sta facendo con il settore giovanile".