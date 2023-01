Avellino, attacco: una pista si complica. Due difensori in partenza Serie C: porte girevoli e rischio del mancato incastro, almeno per ora, in chiave biancoverde

La settimana si è aperta con il rinnovo di Francesco Maisto, che ha firmato il primo contratto da professionista e che si è legato all'Avellino fino al 30 giugno 2026. Il club biancoverde ha chiuso il giro di prolungamenti contrattuali, firmati in precedenza da Pasquale Pane, Agostino Rizzo e Antonio Matera.

Caccia a nuove risorse per il reparto offensivo

La prima gara del 2023 ha certificato ulteriormente la necessità di aumentare la qualità nella rosa e di rendere più efficaci le soluzioni offensive di un gruppo che ora appare stabile, capace nel tener botta lungo i match (i 7 risultati utili consecutivi sono la riprova), ma che non appare con le polveri bagnate, aspetto che rende complicato l'obiettivo vittoria con conseguente passo deciso in chiave risalita per il quarto posto, molto importante nei giochi playoff.

Sudtirol senza il nuovo attaccante, Marconi per ora resta a Bolzano

I nomi di Mamadou Tounkara e di Michele Marconi sono i primi nella lista del direttore sportivo, Enzo De Vito. Se per il primo l'arrivo di Tommy Maistrello al Cittadella apre all'uscita dell'ex Lazio e Salernitana dal club veneto, emerge una novità per Marconi. Il Sudtirol ha perso il profilo immaginato per la seconda parte della stagione. Luca Strizzolo ha salutato il Perugia, ma non si trasferirà a Bolzano, bensì ha accettato l'offerta del Modena. Senza un nuovo attaccante la matricola del torneo cadetto, che bene sta facendo nel primo anno di B, non può alterare in uscita il suo pacchetto offensivo, almeno per ora. Massimo Rastelli attende novità in entrata dopo l'arrivo di Sonny D'Angelo.

In uscita Sbraga e Scognamiglio

Nel frattempo, prende sempre più forma l'addio di due difensori dall'Avellino. Andrea Sbraga proseguirà la stagione a Trento, mentre Gennaro Scognamiglio è destinato alla risoluzione del contratto con i lupi per poi accettare l'offerta del Giugliano. Il club gialloblu attende da giorni il difensore.