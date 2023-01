L'elezione del nuovo presidente della Lega Pro: ecco quando voterà la Serie C Lo scorso 16 dicembre Ghirelli si è dimesso dopo la bocciatura del progetto di riforma del format

È fissata per il prossimo 9 febbraio l'assemblea straordinaria elettiva delle società associate di Lega Pro, che si terrà in presenza. Appuntamento presso il salone d'onore del Coni al Foro Italico Palazzo H di piazza Lauro de Bosis, in prima convocazione alle 8 e in seconda alle 11.45. Lo scorso 16 dicembre Francesco Ghirelli si è dimesso dalla carica di presidente dopo lo stop al progetto di riforma del format del campionato di Serie C, bocciato dai delegati dei club nella votazione (solo 34 voti a favore rispetto ai 40 necessari).

I dettagli

Con l'apertura dell'assemblea e la costituzione dell'ufficio di presidenza ci sarà l'intervento del vice presidente vicario con le relative comunicazioni, prima dell'elezione del nuovo presidente di Lega Pro, dei 2 vice presidenti e dei 6 consiglieri del consiglio direttivo.