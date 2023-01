Avellino: Scognamiglio al Giugliano, i dettagli di trasferimento e contratto Il difensore saluta l'Irpinia e proseguirà la carriera in maglia gialloblu

Gennaro Scognamiglio è un nuovo calciatore del Giugliano. Nel primo pomeriggio è stato ufficializzato il trasferimento del difensore dall'Avellino al club gialloblu. Ieri, in compagnia di Andrea Sbraga, Scognamiglio aveva salutato il gruppo biancoverde evitando la partitella a campo ridotto e rientrando negli spogliatoi: segnale degli ultimi minuti dell'avventura, con tante ombre e poche luci, in Irpinia. L'Avellino ha ceduto il centrale difensivo a titolo definitivo. Scognamiglio si è legato al Giugliano con un contratto biennale (scadenza 30 giugno 2024).

Il comunicato ufficiale dell'Avellino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Scognamiglio al Giugliano Calcio 1928. - si legge nella nota della società irpina - Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo Gennaro".

Il comunicato ufficiale del Giugliano

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo a titolo definitivo con l'U.S.Avellino 1912 per il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Scognamiglio. Il difensore classe 1987, ha firmato un contratto biennale. Benvenuto Gennaro".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928