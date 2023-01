Avellino: Forte al Monterosi, formula del trasferimento e del contratto L'estremo difensore calabrese saluta la piazza irpina e si trasferisce nel club laziale

Francesco Forte è un nuovo calciatore del Monterosi Tuscia. L'estremo difensore dell'Avellino ha salutato il club biancoverde e ha accettato l'offerta della società laziale: cessione a titolo definitivo e accordo su base pluriennale - così il Monterosi ha presentato il contratto - per l'arrivo di Forte nella rosa a disposizione di Leonardo Menichini.

Il comunicato ufficiale dell'Avellino

"L’Us Avellino comunica di aver ceduto al Monterosi Tuscia, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Forte. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo Francesco".

Il comunicato ufficiale del Monterosi

"Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo definitivo su base pluriennale dall'Avellino il diritto alle prestazioni sportive del portiere, classe 91, Francesco Forte: "Sono felice di aver scelto un club giovane e ambizioso con il quale sono certo faremo grandi cose".