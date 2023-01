Verso Avellino-Monopoli: le ultime su Dall'Oglio Prosegue la preparazione dei lupi per la sfida casalinga contro i pugliesi

Al ritmo di doppia seduta è proseguita la preparazione dell'Avellino verso la gara casalinga contro il Monopoli in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". In mattinata i lupi hanno sviluppato esercitazioni specifiche di natura tecnica dopo una prima parte di lavoro prevalentemente atletica, nel pomeriggio spazio alla tattica per i ragazzi di Massimo Rastelli, che hanno chiuso l'allenamento con la classica partitella finale.

Il centrocampista resta ai box

Si conferma l'assenza di Jacopo Dall'Oglio. L'ex Palermo ha continuato il programma di terapie per smaltire il trauma contusivo alla caviglia destra, rimediato alla vigilia di Gelbison-Avellino. Dall'Oglio appare destinato al forfait anche nel match con il Monopoli.