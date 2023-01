Avellino: maglia nera in segno di lutto per le scomparse di Bembo e Ventre Decisione da parte del club biancoverde per la sfida contro il Monopoli

L'Avellino indosserà la maglia nera nel match contro il Monopoli in segno di lutto per la scomparsa di Roberto Bembo e Cesare Ventre. Domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi" la squadra di Massimo Rastelli giocherà con la terza divisa.

Il comunicato del club biancoverde

"Sono giorni tristi e pieni di dolore per la comunità irpina. Tra ieri ed oggi ci hanno lasciato Roberto Bembo e Cesare Ventre, entrambi uniti da un’immensa passione per l’Avellino. - si legge nella nota ufficiale della società irpina - Per questa ragione l’U.S. Avellino 1912, nel manifestare la vicinanza ed il cordoglio alle due famiglie, in occasione della gara Avellino - Monopoli, prevista per domenica 15 gennaio 2023 alle 17.30, scenderà in campo con la terza divisa (di colore nero) in segno di lutto".

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912