Avellino-Latina, cambia l'orario: ecco quando si giocherà Serie C: novità nel calendario biancoverde per l'ultima sfida casalinga del mese di gennaio

La Lega Pro ha comunicato la variazione dell'orario del calcio d'inizio per la sfida tra l'Avellino e il Latina, in programma domenica 29 gennaio e valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C (i lupi affronteranno prima il Monopoli domenica e il Messina domenica 22 alle 14.30). La gara tra gli irpini e i pontini si giocherà sempre di domenica al "Partenio-Lombardi" con calcio d'inizio alle 14.30 e non più alle 17.30, come inizialmente fissato dalla Lega Pro.

Il calendario dei biancoverdi

22) Avellino - Monopoli domenica 15/1 ore 17.30

23) Messina - Avellino domenica 22/1 ore 14.30

24) Avellino - Latina domenica 29/1 ore 14.30

25) Potenza - Avellino mercoledì 1/2 ore 21