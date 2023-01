Rastelli avverte: "Monopoli squadra pimpante. Marconi è un obiettivo" Un pensiero per i lutti che hanno colpito le famiglie Bembo e Ventre

In sala stampa, prima di presentare Avellino Monopoli, Massimo Rastelli rivolge un pensiero, anche a nome della società, per i lutti che hanno colpito improvvisamente e prematuramente le famiglie Bembo e Ventre.

Poi riflettori sulla sfida di domani. “È una gara importante, giocheremo contro una squadra pimpante, dovremo affrontarla con gli uomini giusti e con la voglia di affrontarla con uno spirito diverso rispetto a quello messo in campo ad Agropoli".

"Serve una partita brillante e lucida. Dovremo essere concreti negli ultimi 16 metri. Non ci servono 10 azioni da gol, ce ne servono di meno con maggiore convinzione. Ripartiamo dalle ultime prestazioni di grande determinazione dove c’è stata voglia e spirito di sacrificio. Gare del genere si vivono solo in questo modo”.

Inevitabile un passaggio sul mercato. “Ci serve una punta centrale. Ne approfitto per puntualizzare che Marconi era ed è uno degli obiettivi che proviamo a centrare. Il mercato di gennaio è complicato perché si devono concatenare diversi tasselli. Tra me e la società c’è massima sintonia. Voglio portare ad Avellino elementi di valore e non persone tanto per portarle. Abbiamo 15 giorni per farlo e migliorare l'organico”.