Avellino-Monopoli: le probabili formazioni. Mercato: Tounkara e sogno Dionisi La società irpina prova il doppio colpo per l'accelerazione in attacco

Ultimi dettagli nell'attesa del calcio d'inizio, fissato per le 17.30: l'Avellino affronterà il Monopoli per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e l'obiettivo è il ritorno alla vittoria dopo il pari con la Gelbison, che ha sì allungato la striscia di risultati utili consecutivi, ma che non ha garantito il balzo in classifica. Ci riprova la squadra di Massimo Rastelli, che giocherà con la maglia nera, in segno di lutto per la scomparsa di Roberto Bembo e Cesare Ventre, la gara contro i pugliesi.

La probabile formazione biancoverde

Il tecnico non potrà contare su Jacopo Dall'Oglio e Antonio Matera, che nelle ultime ore pre-gara ha accusato un risentimento al collaterale mediale del ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco fortuito in allenamento. Continuità per l'undici iniziale: Pasquale Pane tra i pali, coppia di centrali difensivi composta da Lorenzo Moretti e Ramzi Aya con Manuel Ricciardi e Fabio Tito esterni nel 4-3-3 con Sonny D'Angelo, Federico Casarini e Francesco Maisto a centrocampo e Antonio Di Gaudio, Mamadou Kanoute e Marcello Trotta in attacco.

Due ex nell'undici titolare dei pugliesi

Modulo 3-4-1-2 per Giuseppe Pancaro: Monopoli con Vettorel tra i pali e due ex biancoverdi in campo, Carlo De Risio in mediana e Giuseppe Fella in attacco.

Una punta in arrivo, si lavora al doppio colpo

Nel giorno del ventiduesimo turno è inevitabile una fase di stand-by per le dinamiche di mercato, ma appare tutto pronto per l'accelerazione sul fronte offensivo. Mamadou Tounkara non è stato convocato da Edoardo Gorini per la gara che il Cittadella ha vinto a Pisa: un segnale d'arrivederci al club veneto per l'ex Lazio e Salernitana, che dovrebbe continuare la stagione ad Avellino con la formula del prestito. Inoltre, spunta con forza il nome di Federico Dionisi. Il 35enne attaccante dell'Ascoli, miglior marcatore della Serie B in attività, è seguito con decisione dal club biancoverde, che è chiamato a un'ulteriore uscita nel pacchetto avanzato (si lavora alla cessione di Jacopo Murano) senza dimenticare l'ipotesi di rinnovo tra Dionisi e la società marchigiana.