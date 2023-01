Avellino, Rastelli: "Mese complicato. Riguardo il mercato.." Le parole del tecnico biancoverde dopo il pareggio a reti inviolate contro il Monopoli

Secondo pareggio consecutivo per l’Avellino. I biancoverdi, dopo il match contro la Gelbison terminato con il risultato di 1-1, non è andata oltre il pari anche nella gara contro il Monopoli: al “Partenio-Lombardi” il risultato finale è di 0-0. Di Gaudio e compagni salgono a quota 29 punti in classifica, alla pari di Giugliano e Foggia.

A fare il punto della situazione nel post-gara è il tecnico degli irpini Massimo Rastelli: “L’Avellino ha pagato l’aver speso tanto in questi mesi facendo una grande risalita. Accetto i fischi finali, però mi aspetterei una mano almeno fino al 95’. Non dimentichiamo che quando sono arrivato la squadra era in zona playout. Oggi erano assenti Matera, Dall’Oglio e Pane. Al suo posto, Marcone ha giocato una partita ottima. Siamo sempre gli stessi di due mesi e mezzo fa, la stessa squadra che si è tolta dai bassifondi della classifica. Nonostante le ultime due prestazioni un po’ al di sotto di quelle avute nella fase finale del 2022, abbiamo comunque guadagnato punti rispetto a chi ci sta davanti”.

“Ci prendiamo il risultato positivo perché gare come queste alla fine le puoi perdere. Noi nel primo tempo siamo stati bravi a contenerli, c’è stata qualche occasione oltre le due traverse che parlano da sole. Negli ultimi 15 minuti tanti giocatori non erano in condizioni perfette e abbiamo concesso qualcosa al Monopoli. Auriletto e Aya? Sono molto soddisfatto della loro gara. Aya è stato bravissimo a non rischiare una seconda sanzione. Insieme hanno tappato tanti buchi. Riguardo i cambi finali, avevo gli ultimi due a disposizione e ho provato a mettere due giocatori freschi sulle fasce”.

“Gennaio non è un mese facile, soprattutto per noi allenatori. Le voci ci sono su chi arriva, chi parte e questo un po’ di concentrazione la toglie. Il mercato? Per Gori e Tounkara è solo questione di dettagli, poi sta alla società ufficializzare. Io ne prenderò atto e sarò contento, stiamo cercando giocatori di livello che possono darci una mano”.