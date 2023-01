Avellino, Di Gaudio: "Abbiamo dato il massimo, dispiace per i tifosi" Le parole dell'ala biancoverde dopo il pari contro il Monopoli (0-0)

L’Avellino allunga ancora il filotto di risultati utili consecutivi. Gli uomini di mister Rastelli, dopo il pari contro la Gelbison (1-1), maturano un pareggio anche contro il Monopoli. La gara, valida per la venticinquesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 0-0. All’orizzonte, la sfida contro il Messina: domenica, al “San Filippo”, fischio d’inizio alle 14:30.

Dopo le parole del tecnico biancoverde, è stato Antonio Di Gaudio a fare il punto della situazione: “Purtroppo è mancato buttar la palla dentro, noi ci abbiamo provato in tutti i modi. Poi c’è stato anche qualche miracolo di Vettorel. Rispetto alla gara contro la Gelbison, oggi siamo scesi in campo più agguerriti. Ci sono state delle occasioni per sbloccare il risultato, però purtroppo non ci siamo riusciti".

"Personalmente, invece, sto bene e sono felice di dare una mano ai miei compagni. Siamo una squadra forte che deve dare tutto in ogni gara. Inoltre, gennaio è un mese particolare, con tanti giocatori in entrata e in uscita. Soprattutto chi magari deve andar via in campo non ha la testa sgombra. Ma sono certo che i miei compagni hanno dato tutto ciò che potevano dare. I fischi dei tifosi? Certamente non ci fanno piacere, soprattutto quando diamo il massimo”.