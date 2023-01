Avellino, Auriletto: "Mancato un pizzico di cattiveria. Concesso troppo" Le parole del centrale dopo il pareggio contro il Monopoli (0-0)

Termina in parità la sfida tra Avellino e Monopoli. Gl irpini, dopo l’1-1 maturato contro la Gelbison, conquistano un solo punto anche nella gara contro i pugliesi: al “Partenio-Lombardi” è terminata con il risultato finale di 0-0. Gli irpini, dunque, salgono a quota otto risultati utili consecutivi e arrivano a 29 punti in classifica, occupando momentaneamente il settimo posto. Testa al prossimo match: ad attenderli c’è il Messina di mister Raciti. Al “San Filippo, domenica, sarà palla al centro alle 14:30.

Al termine della gara contro il Monopoli, ha parlato ai microfoni Simone Auriletto: “È mancato un pizzico di fortuna e di cattiveria. Abbiamo colpito due incroci e c’è da fare anche i complimenti a Vettorel. Siamo rammaricati, forse oggi abbiamo concesso qualcosa in ripartenza ma noi abbiamo comunque creato diverse occasioni e siamo dispiaciuti per questo punto. Ora pensiamo subito alla prossima gara contro il Messina”.

“Contro la Gelbison, è stata una questione di campo. Non eravamo abituati a quel terreno. Oggi, però, abbiamo fatto una buona prova sotto il punto di vista dello spirito. In coppia con Aya? Mi trovo bene, mi da sempre consigli. Inoltre, non sono certamente io a dover ricordare la sua carriera”.