Avellino - Monopoli 0-0, Pancaro: "Una gara che potevamo vincere" Così il tecnico dei pugliesi dopo il pari maturato al "Partenio-Lombardi"

Un pari a reti inviolate tra Avellino e Monopoli. I pugliesi, dopo il ko subito contro il Crotone (1-2), conquista un punto sul campo del “Partenio-Lombardi”: la gara, valida per la venticinquesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 0-0. I gabbiani, dunque, salgono a quota 27 punti in classifica, occupando momentaneamente il quattordicesimo posto. Gli uomini di mister Giuseppe Pancaro, lunedì 23 gennaio, ospiteranno la Juve Stabia. Al “Veneziani” sarà fischio d’inizio alle 20:30.

A fare il punto della situazione nel post-gara, è proprio il tecnico del Monopoli: “Questa gara mi soddisfa sotto il punto di vista della prestazione. Penso che l’avremmo dovuta vincere, ma è mancato l’ultimo colpo in varie occasioni. Mi tengo l’importante punto facendo ancora tanta attenzione. La squadra è in crescita e sono contento, dobbiamo continuare così. Il campionato è molto equilibrato, escludendo il Catanzaro e il Crotone. Il nostro obiettivo? Migliorare la nostra classifica, la nostra posizione è ancora pericolosa”.