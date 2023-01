L'Avellino pensa a Dionisi: cosa ha detto l'attaccante dell'Ascoli Serie C, risultato di 0-0 contro il Monopoli: riprova delle polveri bagnate per i lupi

"Stiamo parlando" e il riferimento da parte di Federico Dionisi nel post-gara di Ternana-Ascoli, giocata ieri, è a tutte le parti in causa. Tra il rinnovo con il club marchigiano e una nuova avventura con l'Avellino che non viene citata direttamente dall'attaccante reatino, miglior marcatore della Serie B in attività, ma che oggettivamente è tra le pretendenti per la punta classe '87 nella sessione invernale di calciomercato: Dionisi si è espresso così in conferenza stampa al "Liberati".

L'attaccante: "Priorità ai bianconeri, ma vediamo..."

"Stiamo parlando con l'Ascoli, sono arrivate delle offerte... non nascondo. Io aspetto un segnale da parte della società, ma questo non vuole essere... io sono il capitano ed è una piazza che merita rispetto e per me ha la priorità su tutto. - ha spiegato Dionisi - Però ci sono anche delle offerte che arrivano e, giustamente, io a 35 anni, come è giusto che sia, devo valutare tutto anche per un finale di carriera... a me piacerebbe farlo qui ad Ascoli. Aspettiamo, vediamo i prossimi giorni. Sicuramente la priorità è quella di rimanere ad Ascoli. Essendo il capitano non credo di voler abbandonare così facilmente, però vediamo... perché c'è da attendere. Vediamo".