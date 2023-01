Prevendita biglietti Messina-Avellino: i dettagli per il settore ospiti Domenica (ore 14.30) la sfida valida per il ventitreesimo turno del girone C di Serie C

L'Unione Sportiva Avellino ha comunicato il via della prevendita, già attiva, per il settore ospiti dello stadio "San Filippo - Franco Scoglio" per la gara Messina-Avellino, in programma domenica (ore 14.30) e valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Ottimo avvio nel 2023 per la squadra siciliana, che si è rilanciata in chiave salvezza: è reduce da due vittorie consecutive, l'ultima ottenuta al "Rocchi" di Viterbo con il risultato di 3-1.

Attiva la possibilità di acquisto del ticket

Biglietti a disposizione dei tifosi biancoverdi al prezzo di dieci euro più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistarli online sul portale Posto Riservato o presso il punto vendita "Music Point" di via Cristoforo Colombo. La vendita dei biglietti terminerà alle 19 di sabato alla vigilia del match.