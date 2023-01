Messina-Avellino, un esterno biancoverde non ci sarà. Ecco l'arbitro del match Domenica (ore 14.30) lupi in Sicilia con l'obiettivo della prima vittoria nel 2023

Massimo Rastelli non potrà contare su Fabio Tito per la sfida Messina-Avellino, in programma domenica (ore 14.30) al "San Filippo - Franco Scoglio". L'esterno biancoverde dovrà scontare il turno di squalifica determinato dalla quinta ammonizione stagionale rimediata nel match giocato con il Monopoli e terminato con il finale di 0-0.

Panettella di Bari dirigerà la gara del "San Filippo - Franco Scoglio"

Messina-Avellino sarà diretta da Claudio Panettella della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti, Luca Landoni della sezione di Milano e Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia, con Eugenio Scarpa della sezione di Collegno quarto ufficiale. Panettella ha diretto 13 gare in stagione (5 nel girone A, 4 nel girone C, 2 in Primavera 1, una in Primavera 2 e una in Coppa Italia Primavera). Sono due i precedenti per l'arbitro pugliese con i lupi: Cavese-Avellino 1-1 del 2 maggio 2021 e Avellino-Potenza 1-0 del 26 settembre 2021.