Avellino: ripresa a Mercogliano. In 3 saltano la prima seduta Ecco come proseguirà la preparazione dei lupi verso la gara con il Messina, in programma domenica

Ripresa della preparazione allo stadio comunale di Mercogliano per l'Avellino e tre calciatori biancoverdi hanno saltato la prima seduta settimanale verso la sfida con il Messina, in programma domenica (ore 14.30) al "San Filippo - Franco Scoglio". Jacopo Dall'Oglio, Antonio Matera e Pasquale Pane si sono sottoposti a terapie: problema alla caviglia destra per l'ex Palermo, risentimento al collaterale mediale del ginocchio sinistro per il mediano pugliese e fastidio al flessore per l'estremo difensore, costretto al forfait e in panchina nell'ultimo match con il Monopoli.

La settimana che porterà i lupi alla gara col Messina

Dopo una prima parte di riscaldamento il gruppo biancoverde ha sviluppato lavoro tattico specifico con partitella finale. Per domani è prevista una doppia seduta, alle 10.30 e alle 15. Gli allenamenti proseguiranno a Mercogliano, a porte chiuse. Venerdì, subito dopo l'allenamento, in programma a partire dalle 11, la squadra partirà per la trasferta di Messina e raggiungerà una località intermedia.