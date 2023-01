Mercato Avellino: dal Cittadella non solo Tounkara, ma anche un centrocampista Due operazioni tra il club irpino e quello veneto. Rastelli attende nuove pedine

Dopo lo stop improvviso nell'affare con la Triestina per l'arrivo di Mirko Gori, l'Avellino è a un passo da un altro centrocampista. Si tratta di Davide Mazzocco, classe '95, di proprietà del Cittadella e, quindi, compagno di squadra di Mamadou Tounkara, che da giorni appare pronto all'approdo in Irpinia.

L'acquisto di Mazzocco, il prestito con obbligo per l'attaccante

La società biancoverde vuole superare la fase di stallo che si è registrata nella sessione invernale dopo il ritorno di Sonny D'Angelo avvenuto nelle prime ore del 2023, legato alle cessioni e ai rinnovi avvenuti nella prima parte della finestra di calciomercato. Mazzocco (10 presenze fin qui in Cadetteria con i veneti) dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo all'Avellino, mentre per Tounkara si lavora a un prestito con obbligo di riscatto. Massimo Rastelli è pronto a inserire nuove pedine, un mediano e un attaccante per una rosa a caccia di soluzioni offensive dopo aver trovato stabilità difensiva.