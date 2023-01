US Avellino moroso, l'Alto Calore chiude l'acqua al "Partenio-Lombardi" Rebus Giugliano con la gara dei tigrotti in programma domenica nell'impianto di contrada Zoccolari

L'Alto Calore Servizi ha sospeso l'erogazione dell'acqua allo stadio "Partenio-Lombardi" per la morosità dell'Unione Sportiva Avellino. Problema non di poco conto, quindi, per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari con la squadra biancoverde che da ieri si sta allenando allo stadio comunale di Mercogliano verso la trasferta di Messina, in programma domenica (ore 14.30).

Parti al lavoro, domenica lupi in trasferta, rebus Giugliano

Sarebbe di circa 257mila euro il debito contratto dalla società sportiva irpina, morosa dal 2019, prima dell'acquisto del club da parte dell'attuale proprietà targata D'Agostino. Le parti sarebbero già al lavoro per trovare una soluzione, ma nel frattempo si pone un limite per il Giugliano, che gioca le gare casalinghe al "Partenio-Lombardi". Domenica è in programma la sfida tra i tigrotti e il Latina con calcio d'inizio alle 14.30.