Avellino, Mazzocco e Tounkara: i dettagli sui contratti Ufficiali gli accordi con il centrocampista e l'attaccante in casa biancoverde

Il prestito con obbligo di riscatto per Mamadou Tounkara, l'acquisto a titolo definitivo per Davide Mazzocco: ecco il dettaglio contrattuale nell'affare chiuso dall'Avellino con il Cittadella per l'arrivo dell'attaccante e del centrocampista in Irpinia.

L'annuncio per Mazzocco

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Cittadella, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Mazzocco. Nato a Feltre il 6 ottobre 1995 il centrocampista veneto è cresciuto tra le giovanili di Montebelluna e Parma. In carriera, tra i professionisti, ha indossato le maglie di Padova, Pordenone, Virtus Entella, Spal e Cittadella. In totale, ha collezionato tra i professionisti 174 presenze tra Serie B, Lega Pro, Coppa Italia e Coppa Italia di serie C, mettendo a segno 12 gol e fornendo 9 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto ad Avellino Davide",

L'annuncio per Tounkara

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Cittadella, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mamadou Tounkara. Nato a Blanes (Spagna) il 19 gennaio 1996 l’attaccante è cresciuto tra le giovanili di Barcelona e Lazio. In carriera ha poi indossato le maglie di Lazio, Crotone, Salernitana, Flamurtari FC (Albania), FC Schaffhausen (Svizzera), Zemplin Michalovce (Slovacchia), Viterbese e Cittadella. Tra i professionisti, in totale, ha collezionato 127 presenze nelle quali ha messo a segno 25 gol e fornito 10 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto ad Avellino Mamadou".

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912