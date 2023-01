Avellino: niente Dionisi, l'attaccante ha rinnovato con l'Ascoli La punta era seguita con attenzione dai biancoverdi: "Scelta di vita, sento mia la città"

Non era un mistero l'interesse dell'Avellino per Federico Dionisi, ma l'attaccante ha rinnovato il contratto che lo lega all'Ascoli. Al termine del match giocato al "Liberati" contro la Ternana, l'attaccante aveva presentato le valutazioni in corso tra le offerte e l'idea di continuare con la società marchigiana a cui aveva dato priorità, confermata nelle scorse ore per un rinnovo ufficializzato dal club bianconero.

La punta: "Passione allo stato puro"

"Ascoli è la mia scelta di vita, la scelta di voler chiudere qui la carriera, la società mi ha permesso questo, il mister e i miei compagni mi hanno permesso questo, la piazza e i tifosi mi hanno permesso questo. - ha affermato Dionisi con una nota pubblicata dall'Ascoli Calcio - È grazie a tutti loro se ho questa grande voglia. Ascoli è passione allo stato puro, ho sempre la sensazione che qui il livello di affetto e passione per l’Ascoli siano in crescendo, è da un po’ che ho iniziato a sentire mia questa città, sto bene in centro, sto bene al campo e sto bene coi compagni e non potevo fare scelta sportiva e di vita differente da questa".

"Orgoglioso di essere il capitano"

"Quando nel 2020 sono arrivato qui avevo tanta curiosità, sapevo di arrivare in una piazza storica che vive di calcio, ma quando ho iniziato a scoprirla in prima persona, ho sentito sulla pelle quanto può essere affascinante e quanto possa essere forte il legame. Quando mi dissero la frase pronunciata da Boskov “Ascolano o con piedi sotto terra o con piedi sopra cielo, mai ascolano coi piedi sulla terra!” non avevo capito bene cosa significasse finché non mi sono immerso anima e corpo in questa avventura. Felice e orgoglioso d’essere il capitano dell’Ascoli!”.