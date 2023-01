Avellino, Rastelli: "Due assenze contro il Messina. Mercato? Non è chiuso" Le parole del tecnico biancoverde alla viglia del match contro i peloritani

È la vigilia del match tra Messina e Avellino. La gara, valida per la ventitreesima giornata nel girone C di Serie C, è in programma domani, allo Stadio “San Filippo”, con palla al centro alle 14:30. Trotta e compagni non vogliono interrompere la striscia di otto risultati utili consecutivi, di cui l'ultimo maturato sul campo del “Partenio-Lombardi” contro il Monopoli (0-0). Dall'altra parte, il Messina di Ezio Raciti sembra aver svoltato il trend per inseguire l'obiettivo salvezza: dopo 20 giornate e soli 11 punti in cascina, i giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive, conquistate rispettivamente contro Virtus Francavilla e Viterbese.

A scandire l'attesa per il match è l'allenatore biancoverde Massimo Rastelli: “Con il Messina sarà una gara difficile come tutte le altre. È una squadra che si è rinforzata e che nelle ultime due gare ha conquistato sei punti. Si può dire abbia ritrovato convinzione e fiducia, elementi che fino a qualche settimana fa mancavano e li tenevano lontanissimi dalla zona salvezza. Ora si sono rimessi in corsa e sono sicuro che troveremo una squadra molto determinata. Come sempre, saranno i duelli individuali a fare la differenza. Domani saranno assenti Tito, per squalifica, e Aya per un problemino, dunque sicuramente qualcosa cambieremo nella formazione. Il fattore campo? Cerco sempre di far scendere in campo chi mi da maggiori garanzie, noi siamo attenti a tutti gli aspetti. ”.

“Nelle ultime due gare abbiamo maturati due pareggi, e più che quattro punti persi direi che ne abbiamo guadagnati due. Non dobbiamo pensare che se giochiamo con Catanzaro, Pescara e Crotone siamo contenti di non perdere mentre contro tutte le altre sono obbligatori i tre punti. Non è così, tutte le gare sono equilibrate. Noi siamo gli stessi di tre mesi fa, coloro che in 13 partite hanno conquistato 21 punti. Naturalmente vogliamo crescere e consolidarci.

“Mercato? Non è ancora chiuso, le valutazioni finali si faranno il 1 febbraio. Riguardo i nuovi arrivi, stanno bene in linea generale. Ovviamente hanno bisogno di minutaggio”.