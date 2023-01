Messina-Avellino: i convocati. Rastelli perde un'altra pedina Dentro le nuove pedine ufficializzate in settimana dal club biancoverde

Stop per Ramzi Aya: trauma contusivo al ginocchio e il difensore non sarà a disposizione di Massimo Rastelli per Messina-Avellino. L'ex Reggina e Salernitana si aggiunge alla lista degli infortunati che presentava già Jacopo Dall'Oglio, Antonio Matera e Pasquale Pane, per i quali l'Avellino aveva deciso di evitare il viaggio destinazione Messina al fine di consentire la prosecuzione del ciclo di terapie, utile per il recupero.

Dentro i tre acquisti ufficializzati in settimana

Non ci saranno nemmeno Fabio Tito (turno di squalifica dopo il quinto giallo stagionale), Claudiu Micovschi (influenza) e Jacopo Murano, pronto all'uscita dalla rosa biancoverde. Dentro, ovviamente, i tre acquisti ufficializzati in settimana: Simone Benedetti, Davide Mazzocco e Mamadou Tounkara.

I convocati per Messina

Portieri: 12 Marcone, 16 Pizzella, 33 Antignani;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 32 Zanandrea, 34 Auriletto, 37 Di Martino, 42 Moretti;

Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 28 Maisto, 38 Musto, 72 D’Angelo;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta.