Messina-Avellino: le probabili formazioni. Defezioni e volti nuovi tra i lupi Lo scenario verso la sfida del "San Filippo - Franco Scoglio": calcio d'inizio alle 14.30

Alle 14.30 sarà calcio d'inizio per la sfida Messina-Avellino: al "San Filippo - Franco Scoglio" i lupi scenderanno in campo con l'obiettivo del primo successo nel 2023 dopo due pareggi contro la Gelbison e il Monopoli. Occhio alla qualità del Messina: ha rimarcato Rastelli nel pre-gara vissuto tra Avellino e Messina. Rifinitura in Calabria e Aya diventa il settimo indisponibile verso la trasferta in Sicilia: trauma contusivo al ginocchio per difensore, che ha fatto rientro ad Avellino, dove Dall'Oglio, Matera e Pane sono al lavoro con il ciclo di terapie. I tre volti nuovi, Benedetti, Mazzocco e Tounkara, sono a disposizione, ma dovrebbero partire dalla panchina.

La probabile formazione biancoverde

Privo anche di Tito, squalificato, dell'influenzato Micovschi e di Murano, destinato alla partenza, Rastelli si affiderà al classico 4-3-3 con Marcone tra i pali. La coppia di centrali sarà composta da Moretti e Auriletto con Rizzo e Zanandrea sulle fasce. A centrocampo ci saranno Maisto, Casarini e D'Angelo con Gambale favorito per il ruolo di prima punta e Di Gaudio e Russo esterni.

Siciliani da rilancio in chiave salvezza

Il Messina è reduce da due vittorie di fila, l'ultima ottenuta a Viterbo, che hanno consentito alla squadra allenata da Raciti di rilanciarsi pienamente in chiave salvezza per la zona playout. Due gli ex in campo, Fumagalli tra i pali e Kragl in mediana.