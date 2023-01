Messina-Avellino 2-0: il tabellino e i voti. Attacco spuntato, difesa bloccata Doppia occasione con D'Angelo, ma l'ex Fumagalli risulta decisivo per i siciliani

L'Avellino chiude nel peggiore dei modi la trasferta di Messina. Nei fatti i biancoverdi durano un tempo al "San Filippo - Franco Scoglio". Avrebbero meritato il vantaggio per le occasioni create, ma il gol di Balde al 26' e il raddoppio dello spagnolo poco prima dell'ora del gioco determinano il ko dei biancoverdi, fermi al palo dopo la seconda rete della punta del Messina. L'attacco si conferma spuntato, il reparto arretrato si fa trovare impreparato nei momenti decisivi della sfida.

Le pagelle dei lupi

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Messina-Avellino 2-0

Marcatori: 26', 58' Balde

Messina (3-4-3): Fumagalli; Berto, Ferrini, Ferrara; Trasciani, Mallamo, Fofana (65' Marino), Kragl (78' Iannone); Balde (85' Zuppel), Perez (65' Konate), Catania. All. Raciti. A disp. Lewandowski, Daga, Fazzi, Fiorani, Versienti, D'Amore, Grillo, Curiale.

Avellino (4-3-3): Marcone 6; Rizzo 6 (73' Ricciardi 6), Moretti 5, Auriletto 5, Zanandrea 5; Maisto 5 (60' Mazzocco 5,5), Casarini 5, D'Angelo 6 (60' Tounkara 5,5); Kanoute 6 (70' Di Gaudio 5,5), Gambale 5 (70' Trotta 5,5), Russo 6. All. Rastelli 5. A disp. Pizzella, Antignani, Benedetti, Di Martini, Garetto, Musto.

Arbitro: Panettella.

Ammoniti: Fumagalli (M), Zanandrea (A), Trasciani (M), Casarini (A), Zuppel (M)

Recupero: 1' pt, 4' st