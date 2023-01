Messina-Avellino 2-0, Rastelli: "Grande primo tempo. Il campo era ingiocabile" Il tecnico: "Il mercato? Valutazioni, ma non ci facciamo condizionare dal risultato"

Si interrompe la striscia di 8 risultati utili consecutivi per l'Avellino. Gli irpini cadono al “San Filippo - Franco Scoglio” contro il Messina: la gara, valida per la ventitreesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 2-0. Un gol per tempo di Balde e i peloritani proseguono nel rilancio salvezza centrando la terza vittoria di fila. Provvidenziali nel corso della partita anche gli interventi dell'estremo difensore Fumagalli. L'Avellino resta a quota 29 punti in classifica occupando il nono posto.

Rastelli: "Ottima prima parte di gara"

"Il primo tempo è stato uno dei migliori da quando sono qui, in cui siamo stati bravi a fare gioco. - ha spiegato il tecnico dei lupi, Massimo Rastelli - Nel secondo tempo, dato il campo ingiocabile, è stato difficile per noi orchestrare qualsiasi tipo di manovra. Inoltre, il secondo gol ci ha fatto perdere la fiducia in una possibile rimonta. Questa è una sconfitta immeritata data la prestazione della prima frazione di gioco”.

"Nel calcio ha ragione chi segna"

“Noi giochiamo sempre per vincere, ma nel calcio ha ragione chi fa gol. Siamo in un percorso di crescita dove stiamo cercando di creare una certa mentalità, ma d'altra parte ci sono comunque le altre squadre che hanno la loro forza. La linea tra la vittoria e la sconfitta è molto sottile. Ora dobbiamo essere bravi ad archiviare questo ko e prepararci alla gara di domenica contro il Latina”.

"Idee ben chiare sul mercato"

"Tounkara e Mazzocco? Non hanno un grande minutaggio nelle gambe, dobbiamo essere noi bravi a non rischiare eventuali infortuni che possano tenerli fuori per più tempo. Riguardo il mercato, ripeto che la chiusura è il 31 gennaio. Ci sono ancora delle cose da sistemare e chiaramente ogni gara ci fa avere delle valutazioni, ma noi non ci facciamo condizionare dal risultato. Le nostre idee sono ben chiare e c'è ancora qualche giorno a disposizione per poter colmare quelle lacune”.